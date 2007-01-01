Плюнули и забыли: очереди на вокзале «Калуга 1» меньше не становятся

Калужане возмущены тем, что работает всего один вход.

В воскресенье, 8 июня, калужане снова пожаловались на очереди на вокзале «Калуга 1».

- Очередь на экспресс до Москвы сегодня, - пишет читатель, приславший фотографию вечером воскресенья 8 июня. - Работает только один вход.

- Власти обещали исправить ситуацию, но видно плюнули и забыли, - возмущается еще один наш читатель. – Неужели так сложно перед экспрессом поставить дополнительные рамки и задействовать в досмотре больше сотрудников?

Мы попросили прокомментировать ситуацию калужский минтранс.

- Эта территория находится в ведении РЖД. Мы передали им информацию, - заявили 9 июня в министерстве.

Также читайте наш репортаж с вокзала: «Очереди на электричку с вокзала «Калуга – 1» теперь навсегда».