В Калужской области ремонтируют дорогу к национальному парку «Угра»

Министерство транспорта Калужской области сообщает о начале масштабного ремонта десятикилометрового участка областной автодороги, соединяющей трассу М-3 «Украина» с городом Перемышль. Часть данного маршрута ведет к территории национального парка «Угра», что делает его важным для туристов и местных жителей. Информацию об этом сообщила 6 июня пресс-служба Правительства региона.

На текущий момент дорожные бригады завершили ремонт остановочных павильонов и одной водопропускной трубы. В планах специалистов – восстановление асфальтобетонного покрытия, обновление еще пяти водопропускных труб, строительство прикромочных лотков и водосбросов, замена проблемных грунтов в земляном полотне, а также реконструкция дорожной одежды. Завершение всех работ запланировано на осень 2025 года. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Национальный парк «Угра» является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Он был создан с целью сохранения уникальных природных ландшафтов, водных систем, а также флоры и фауны региона. Парк славится разнообразием экосистем: здесь расположены леса, реки, ручьи и объекты историко-культурного наследия. В 2002 году «Угре» был присвоен статус Биосферного резервата ЮНЕСКО. Общая площадь резервата, включая охранные зоны и дополнительные участки, составляет 153 832 гектара.

Ремонт дороги не только улучшит транспортную доступность парка, но и повысит комфорт для туристов и местных жителей, стремящихся насладиться красотами этого уникального природного комплекса.