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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге поменяют схему движения на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
06.06, 19:45
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Фото: Правобережье Калуги.
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Изменения планируются на перекрёстке Генерала Попова и 3-го Академического проезда.

- Предварительно договорились проработать вопрос установки двух стрелок для поворачивающих, - рассказали 6 июня в официальном сообществе Правобережья в ВК. - У этого решения есть ряд плюсов, которые закрыли бы жалобы. Но есть и один большой минус – крайняя полоса посередине станет доступна только для тех, кто поворачивает. В ближайший месяц специалисты будут проводить мониторинг. Если моделирование подтвердит улучшение ситуации - будут вносить изменения в проект и заказывать реконструкцию светофора. Дело не быстрое, но начало положено.

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