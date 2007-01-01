В Калуге поменяют схему движения на Правом берегу
Изменения планируются на перекрёстке Генерала Попова и 3-го Академического проезда.
- Предварительно договорились проработать вопрос установки двух стрелок для поворачивающих, - рассказали 6 июня в официальном сообществе Правобережья в ВК. - У этого решения есть ряд плюсов, которые закрыли бы жалобы. Но есть и один большой минус – крайняя полоса посередине станет доступна только для тех, кто поворачивает. В ближайший месяц специалисты будут проводить мониторинг. Если моделирование подтвердит улучшение ситуации - будут вносить изменения в проект и заказывать реконструкцию светофора. Дело не быстрое, но начало положено.