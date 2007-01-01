С улиц Калуги эвакуируют 17 автомобилей
Городская управа 6 июня опубликовал список машин, которые собираются вывезти.
Их осмотр пройдет 20 июня с 10:00 до 13:00.
- ул. Московская, д. 113, ВАЗ,
- ул. Пухова, д. 52, «Рено» серого цвета, М284КХ40,
- Ул. Гурьянова, д. 4, корп. 2, ВАЗ 21120, синего цвета, М215АН40,
- Ул. Гурьянова, д. 21, «Ауди А4», М912КА797,
- Ул. Пухова, д. 45, «Форд Фокус» темно-синего цвета, С706КХ40,
- Ул. Дорожная, д. 34, «Джили» серебристого цвета, О719СО40,
- Ул. Советская, д. 107, «Дэу Нексиа» голубого цвета, В721СО150,
- Ул. Добровольского, д. 24, «Хёндай Соната» красного цвета,
- П. Заводской, д. 22, «Мазда серого цвета», О324ВО40,
- Ул. Дубрава, д. 11,» Мицубиси Монтеро», Н399ВУ40,
- Пер. 2-й Берестяной, д. 1, ВАЗ, Н433ХО40,
- Ул. Тульская, д. 92, «Дэу» спелая вишня, К337НС40,
- Ул. Тульская, д. 19, серебристого цвета, на кузове реклама ВкусВилл,
- Ул. Кутузова, д. 9, «Форд Фьюжн» черного цвета,
- Ул. Никитина, д. 95А, ВАЗ 2110 серебристого цвета,
- Ул. Никитина, д. 95А, ВАЗ 21099 белого цвета,
- Ул. Никитина, д. 95А, ВАЗ 2109 зеленого цвета.