Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт С улиц Калуги эвакуируют 17 автомобилей
Новость дня Авто и транспорт

С улиц Калуги эвакуируют 17 автомобилей

Дмитрий Ивьев
06.06, 19:30
0 261
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Городская управа 6 июня опубликовал список машин, которые собираются вывезти.

Их осмотр пройдет 20 июня с 10:00 до 13:00.

  • ул. Московская, д. 113, ВАЗ,
  • ул. Пухова, д. 52, «Рено» серого цвета, М284КХ40,
  • Ул. Гурьянова, д. 4, корп. 2, ВАЗ 21120, синего цвета, М215АН40,
  • Ул. Гурьянова, д. 21, «Ауди А4», М912КА797,
  • Ул. Пухова, д. 45, «Форд Фокус» темно-синего цвета, С706КХ40,
  • Ул. Дорожная, д. 34, «Джили» серебристого цвета, О719СО40,
  • Ул. Советская, д. 107, «Дэу Нексиа» голубого цвета, В721СО150,
  • Ул. Добровольского, д. 24, «Хёндай Соната» красного цвета,
  • П. Заводской, д. 22, «Мазда серого цвета», О324ВО40,
  • Ул. Дубрава, д. 11,» Мицубиси Монтеро», Н399ВУ40,
  • Пер. 2-й Берестяной, д. 1, ВАЗ, Н433ХО40,
  • Ул. Тульская, д. 92, «Дэу» спелая вишня, К337НС40,
  • Ул. Тульская, д. 19, серебристого цвета, на кузове реклама ВкусВилл,
  • Ул. Кутузова, д. 9, «Форд Фьюжн» черного цвета,
  • Ул. Никитина, д. 95А, ВАЗ 2110 серебристого цвета,
  • Ул. Никитина, д. 95А, ВАЗ 21099 белого цвета,
  • Ул. Никитина, д. 95А, ВАЗ 2109 зеленого цвета.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InAzZEo4V3ZaREJBSHNobUNRQXNYekE9PSIsInZhbHVlIjoiWWd3TElkZlNJTmV5d2g4ajFtRlhRcURNd3FMZFFnR3BrVGdHcjJOZnl6bENxVWxZcStXUFdkS1N6WHgzK05PL2dnYnBXTHRabzNxa3I2cVArSWs2TjN1QnVjZmhuTTVvVE5PanZ4UzU5MFZVWlMwQ1didGZrZzY2SHQyZnUxQ1pBWU1QM0RGZzZFVnFjeC9TSlpLeWNGem1GbmJmOFh6UmZnODlOK25pZjJnSGNnZ2kwS29GQTBSeHlkenBLOWJPRWVVWGJRTG11bWdYaW9DVFA2ckdESUpBdFRILy9zK2UwQ0xucThVR1hZL0h3TEl0b2pWYUFsNXJxUjVpNDBEdXAxbTB2ZmNRQ0NialIydVJJRE9tY3hqczZzUVZSbTJDL0MwN0lPQUh6Rm1CaUVKbjE5Rm85YmszN2FvUzkyc2ZsNFBWOXQvd1JuUzBieklFU3ZURndCRlJqU0JWSXR5ZGl1d1kzajJ5ZFFHNkhMUFNhcGhvbW1BSnlnVS91NmlVNWo2TFFFVGxTWkdTVXR0V2dsYW12cUpCcjhtaW14dkpGOHlESlBLQzlpb2xKR3dqWHZ6RzNxZ1NqSWlrdlVKdyIsIm1hYyI6ImU5MzZmZjIzMzkyMGQwY2JmMWRhMTI3NGMwOGZhOTUxNmM3NzNhN2UwYzQwZDIwNzlhOGQ0ZjI4MGU1NDE5MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjcxL3VQMDZOanVDME9sclBNZWxtU3c9PSIsInZhbHVlIjoic29lazBnVmZlT3RVdUNQV1luRHZyM2xnQVh6VnNBd0hQb0VLVWJHQ0RSbnhlUVpQYWRGSFZiWkNlWGRpTlJUaCtZNEswc3BXM25KOGtqc2pUNUtoS2prSGY5ZUYvb3lNckN5d2pubFBEWTIwcGlFYUtmNElGMExhd0c5Kzd0VnM0WUpmTlVrTTR4OElvMjRVMUQ0V2lIV2ZlUGVDMEZzTE5tRE5DUmhuZHJ0RGJtQU5qV0ZHTzFFMGFjeG54ZmpPU2lOQkowck9BZ3NGWFdGS3kzU2NESFNrUjk1aE5JYy9tZVNGc2dwVlVZVEdvcmdkS1FRa3pHdkhJNlo5cXM0eGR3eHNWUkN1d2lYMkZPSUI3ZGJxYXcraHhySEk3MVE1MXd4MThrU0xjaXkvNmtmOTI0cTlwajhhM2xyNjV5R2hRalhMTFVIaEprdkhXb3M2L3FydzJid0xJdmxQdW9yaHl3MkhkQ2tDa1djdXBuOFE3MTBwMnNPRU93NTVxV2ZLNHY1SDVFVWZpYkVZV2lmOW1nTUw3WCszV1lKckNPd1J2NE5wNUxVZ3pEY2pHYnFJSjlGRXl3Rjg1OHVkeTBIU2RYQ3JId2lMSDJPeWR2UWdvWkJLWEZuN0F6a0p3cTE2MEkxVUpKZ21HWkMrWEFlUit3SFpSR09ieFcxVXhSOElsODExMVU4akdtd1c4VlZBbmIxKytXMEFsWlBYdFdYakVWM2JkTkIvU3ViVWViL3ZUTE9mVzgrNzZ3YVN3WXFiMmZPTWxNcG5yVWhQZmJCY3pEUlhQRGNCTnJzQThkdm56ajhhcEtraTdNRWptNktPbGFPbWh3VlNaUkFNcVFLaSIsIm1hYyI6Ijc5MzVkYmE0NDRmZWM2MzYwZWQ5MjU2OTlhN2Y2NjAyNjhkZmVmNWZkZjg5ZWE5NjVmNmQwMDM5MDYyNzJkZjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+