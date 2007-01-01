В селе Льва Толстого запустили новый проекционный пешеходный переход

6 июня министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов сообщил о вводе в эксплуатацию современного проекционного пешеходного перехода на дороге Калуга - Медынь.

Новая система проекции дорожной разметки оснащена технологией искусственного интеллекта, которая обеспечивает высокую точность срабатывания и минимизирует возможные ошибки. Она реагирует на движения пешеходов, повышая тем самым безопасность на переходе.

По словам министра, устройство обладает функцией автоматической корректировки изображения, позволяющей адаптировать проекцию под существующую разметку на дороге. Также предусмотрены защитные механизмы: система имеет возможность самоочистки оптики, защиту от перегрева и перегрузок. Работа перехода организована с возможностью удалённого мониторинга и управления, что позволяет диспетчерам оперативно взаимодействовать с системой.

Этот проект реализуется в рамках мер по повышению безопасности дорожного движения и внедрению современных технологических решений в инфраструктуру региона.