Семь светофоров заменят в Калуге

В городе продолжаются работы по обновлению светофорного оборудования в рамках реализации проекта по развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Как сообщили в правительстве Калужской области, уже начата модернизация семи светофорных объектов.

Работы пройдут на нескольких ключевых перекрёстках: улиц Баженова и Набережной, Ленина и Кутузова, Карла Либкнехта и Складской, а также на пересечении улиц Луначарского, Кутузова и Салтыкова-Щедрина. В ближайшее время специалисты приступят к замене трёх светофоров на улице Салтыкова-Щедрина — возле дома №44, у пересечения со Степана Разина и у поворота на Пучковский мост.

В ходе работ будут установлены новые дорожные контроллеры, транспортные и пешеходные светофоры, а также вызывные пешеходные табло.

Планируется, что восемь светофорных объектов будут интегрированы в ИТС. Кроме того, появятся 70 детекторов транспорта, которые позволят более эффективно управлять транспортными потоками.

Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков в городе.