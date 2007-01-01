Семь светофоров заменят в Калуге
В городе продолжаются работы по обновлению светофорного оборудования в рамках реализации проекта по развитию интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
Как сообщили в правительстве Калужской области, уже начата модернизация семи светофорных объектов.
Работы пройдут на нескольких ключевых перекрёстках: улиц Баженова и Набережной, Ленина и Кутузова, Карла Либкнехта и Складской, а также на пересечении улиц Луначарского, Кутузова и Салтыкова-Щедрина. В ближайшее время специалисты приступят к замене трёх светофоров на улице Салтыкова-Щедрина — возле дома №44, у пересечения со Степана Разина и у поворота на Пучковский мост.
В ходе работ будут установлены новые дорожные контроллеры, транспортные и пешеходные светофоры, а также вызывные пешеходные табло.
Планируется, что восемь светофорных объектов будут интегрированы в ИТС. Кроме того, появятся 70 детекторов транспорта, которые позволят более эффективно управлять транспортными потоками.
Эти меры направлены на повышение безопасности дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков в городе.