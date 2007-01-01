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Авто и транспорт

В Калуге провалился новый асфальт на улице Кирова

Дмитрий Ивьев
05.06, 16:43
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Теперь автомобилисты стараются объезжать участок на перекрестке Кирова и Герцена, который в начале года заасфальтировали, чтобы сделать выделенную полосу для общественного транспорта.

В средней полосе едут и автобусы, для которых этот участок как раз и сделали.

- Просадка образовалась в месте, где находился колодец с трубой, при производстве работ возникла необходимость в переносе этих сетей на тротуар, а место старого колодца было засыпано, - комментировали ранее в управлении городского хозяйства. - К сожалению, после работ возможно движение слоев дорожной одежды, что приводит к просадке.

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