В Калуге провалился новый асфальт на улице Кирова

Теперь автомобилисты стараются объезжать участок на перекрестке Кирова и Герцена, который в начале года заасфальтировали, чтобы сделать выделенную полосу для общественного транспорта.

В средней полосе едут и автобусы, для которых этот участок как раз и сделали.

- Просадка образовалась в месте, где находился колодец с трубой, при производстве работ возникла необходимость в переносе этих сетей на тротуар, а место старого колодца было засыпано, - комментировали ранее в управлении городского хозяйства. - К сожалению, после работ возможно движение слоев дорожной одежды, что приводит к просадке.