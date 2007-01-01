В Козельске рассказали о ремонте моста

Сейчас продолжается капитальный ремонт моста через реку Клютому.

- Забиты бетонные сваи в качестве основы конструкции. Сейчас рабочие осуществляют вязку и сварку арматурного каркаса будущей опоры, - рассказала в четверг, 5 июня, глава администрации района Елена Слабова. - Всего таких опор возведут две – на каждом берегу. На опоры будут укладываться 24-метровые балки, которые образуют пролет моста.

Ширина будущего моста - 14 метров, девять из которых – проезжая часть. По обе стороны предусмотрены пешеходные дорожки.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».