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Авто и транспорт

В Козельске рассказали о ремонте моста

Дмитрий Ивьев
05.06, 15:41
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Сейчас продолжается капитальный ремонт моста через реку Клютому.

- Забиты бетонные сваи в качестве основы конструкции. Сейчас рабочие осуществляют вязку и сварку арматурного каркаса будущей опоры, - рассказала в четверг, 5 июня, глава администрации района Елена Слабова. - Всего таких опор возведут две – на каждом берегу. На опоры будут укладываться 24-метровые балки, которые образуют пролет моста.

Ширина будущего моста - 14 метров, девять из которых – проезжая часть. По обе стороны предусмотрены пешеходные дорожки.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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