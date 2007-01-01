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Авто и транспорт

В Калужской области пройдут массовые проверки на дорогах

Дмитрий Ивьев
05.06, 11:57
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В Калужской области пройдут массовые проверки на дорогах

В пятницу и субботу, 6-7 июня, полиция проведет профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Об этом в четверг рассказали в управлении МВД по региону.

С начала года на территории, которую обслуживает отдельный батальон ДПС, зарегистрировано 24 аварии с участием пьяных водителей. В шести ДТП четыре человека погибли, шесть получили различные травмы.

При этом все 24 ДТП произошли по вине пьяных автомобилистов.

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