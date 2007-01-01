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Авто и транспорт

В Калуге изменили расписание ночного автобуса

Дмитрий Ивьев
03.06, 15:18
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Как сообщили в городской управе, один из рейсов будет отправляться на 10 минут раньше – в 3:50.

Это сделано по просьбе жителей Калуги-2.

Напомним, автобус №30 соединяет два калужских железнодорожных вокзала.

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