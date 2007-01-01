В Калуге расторгли контракт с подрядчиком по ремонту улицы Чижевского

Компания признала, что не готова приступить к работам, сообщили 3 июня в управлении городского хозяйства.

- В целях исключения риска срыва плана ремонта данной улицы по результатам совещания было принято решение расторгнуть контракт с подрядчиком для оперативного проведения торговых процедур и определения новой подрядной организации, - заявили в управлении. - В настоящее время готовится комплект документов для проведения электронного аукциона. Будем держать вас в курсе.

Напомним, ремонт дороги обойдется в 68 миллионов рублей. Ремонт планировалось завершить до 1 июля.