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Авто и транспорт

В Калужской области отремонтируют 30 километров дорог у школ и культурных учреждений

Дмитрий Ивьев
03.06, 11:36
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Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили 3 июня в правительстве региона.

План ремонта включает такие участки дорог, как «Мосальск — Барятино — Брянск — Людиново — Киров» и А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль» в Барятинском районе, Окружная дорога г.Калуги - Детчино -Малоярославец в Малоярославецком районе, а также дорога «Вязьма — Калуга» — Мосальск в Мосальском районе.

- Эти дороги имеют особое значение, поскольку они служат не только транспортными магистралями, связывающими города и деревни между собой, но и становятся надежной основой для школьных маршрутов, обеспечивая безопасность и комфорт учащимся, - отметил замминистра транспорта Калужской области Сергей Горбачев.

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