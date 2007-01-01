В Калужской области отремонтируют 30 километров дорог у школ и культурных учреждений

Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили 3 июня в правительстве региона.

План ремонта включает такие участки дорог, как «Мосальск — Барятино — Брянск — Людиново — Киров» и А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль» в Барятинском районе, Окружная дорога г.Калуги - Детчино -Малоярославец в Малоярославецком районе, а также дорога «Вязьма — Калуга» — Мосальск в Мосальском районе.

- Эти дороги имеют особое значение, поскольку они служат не только транспортными магистралями, связывающими города и деревни между собой, но и становятся надежной основой для школьных маршрутов, обеспечивая безопасность и комфорт учащимся, - отметил замминистра транспорта Калужской области Сергей Горбачев.