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Авто и транспорт

В Калуге перекрыли набережную Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
31.05, 08:40
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Проезд между дамбой и Подзавальем закрыт в субботу, 31 мая.

Там проходят легкоатлетические соревнования.

Машины не будут пропускать до 14:00, сообщили в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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