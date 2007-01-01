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Авто и транспорт

Авария перекрыла выезд из Калуги

Дмитрий Ивьев
30.05, 16:36
0 396
Фото: Яндекс.Карты.
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В пятницу, 30 мая, затруднено движение по подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

В районе Мстихино произошло ДТП.

Затруднено движение со стороны Анненок. Пробка растянулась уже до развязки с Южным и Северным обходами.

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