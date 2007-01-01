Власти Калуги ответили на просьбу установить лежачих полицейских на Правом берегу
В четверг, 29 мая, с такой просьбой обращался житель Шопино.
- Утвержденным проектом организации дорожного движения и требованиями нормативной документации в области безопасности дорожного движения установка пешеходного перехода и искусственных неровностей не предусмотрена, - прокомментировали в управлении городского хозяйства.
Напомним, калужанин рассказывал, что дети массово переходят дорогу в месте, где нет перехода. А до зебры нужно идти 600 метров.