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Авто и транспорт

Власти Калуги ответили на просьбу установить лежачих полицейских на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
30.05, 10:25
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В четверг, 29 мая, с такой просьбой обращался житель Шопино.

- Утвержденным проектом организации дорожного движения и требованиями нормативной документации в области безопасности дорожного движения установка пешеходного перехода и искусственных неровностей не предусмотрена, - прокомментировали в управлении городского хозяйства.

Напомним, калужанин рассказывал, что дети массово переходят дорогу в месте, где нет перехода. А до зебры нужно идти 600 метров.

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