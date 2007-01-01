Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге пробка собралась на площади Маяковского
Авто и транспорт

В Калуге пробка собралась на площади Маяковского

Дмитрий Ивьев
29.05, 17:00
0 419
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Очевидцы сообщили о ДТП, которое произошло днем в четверг, 29 мая.

Машины стоят в заторе со стороны улицы Жукова, рассказали очевидцы.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBJOG1ibkhuT2xwaDdlMnBqSDFrU1E9PSIsInZhbHVlIjoiYStpTzdsano4V0x1YTd0V1JEOWNzRGVzNmtTTG5LRlVSOFFmZlJPVVBycEhjeGN2ZFZFT2tlck1oOXZKU2FURXFyUzBiQ1JJZURhQ05PZmJKL1ZFUjNlUzQ2VzJyaDJwUXNHZDZabjNVNFJWVHk5UDA3a1hVUWY1Q25aR3NnWW9IMkNVYnVISXJXaFlQVHZ4R1hSRVYxbjR3VURSMjRyNTZzaldwcjdjVzVEZllWZDV6OW4zOXU5LzE1N0dDQUtsTE5FTWJEbzY4YWtPblFHTlNubDQ5cURUd04veEpXdytHdG1pSGIrWGNZbTVWa0s3WUNJQVFiQk5hV29EOTdsbFQ3SzFLbjg1U0s3c0FxWmZ0dlAvcHBIZUlDL3YxOG5ZVjNSSXY2OXZ0bWYvTkRoUVNGeWZBcU0zZUZ1VkZVVkFGcUx2UUhKTE9aWmRicEVUc2w5WVNWbnppa2FmanFWN2ZVcVJib1JqcE16T3VGL2xlN3dZbnVzOTFZQy8yd0hFMkF2ZGs4UlZPZjF3TWw2R0FTNUE5U212VjJ4VlR1RDhPMFQ1dFVJV0NmUG05Ym8yRUJqYllFOFpVdHNSU2F5ViIsIm1hYyI6IjI4NTcyZDAyOTllZDAzMWM3OGNiZWI0MzQzNTE1NDI1NDVjNDYzYzIyNTkyNTAwMjg4N2QxOWNkNWJhOWQzZGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlM2Wks2RjFqb0xSam5INktQYm9rMEE9PSIsInZhbHVlIjoiaTJ1aHZjeFhXZTFpc2IxZldtcGN2RDJxV1ovTHMrUDdZUGxYRjlyVlFrM3g5MDJHMUV3dDBVWmJ6V3BteURYTTg3SmtsaVhSbi9hQmU5RkYyZSt0MzV5Z2FCckZsdkV5bWsva1BqVGxWL0dwekNxQnhXb2o2RzVXeVpiS0tqeHZkS0FBdkFGWFJVaEsvQjNPdlZGSUdKVHVCNVNFNHhPVkc0M29hMnFoNUhITXFDLzJBMVlrUVRCTGtvUjNBL1ZkWWJIc1lOVTBIbFhOdzBBWXVHSForWDd0MGs0WjErci9kVW1jZjd2dGFBZjdkNWhYZWZTMlVSUHZxSlB1K0VTRlJIOGtYTHBNRU9PNnJJR3poc2hndG9hZm9URkc1MlpKa1A1QlpzLzRtZk10ZG9UeTF0TiszalgxbU45dnJMNjViZ01nbCs1Z21udGo3YnczbURhOTlRRFlqbFBUeXJaUTJQWitMTzFjZldtMWxPUkJ6TC81WDRraDQ5NURSWGJ3SGJ2cFJSdGNJUFp0MDMxS01GUithQmJyRTlkZ0x1UDc4bXhlUzU0bGFJSDNYbnZnUGxjSitpOVBqZXloNktFVm1sM2I5czdJMHM4dWJWODNXYW1kenMxUHVzVklkR29SZTdSVlJzak5oVVlERGxoam1GMEFHM01SMXhKSTEzbldoRGI5cEpzMHloRFhVTDZvUjJncHd2NXozSHhJWmN6UnY3TG5JS09iaHJKS2pzVXRjWEFqNDJKSVp4NmVNQ2dIL1JyYThITjBrK0xaZVNUVFNmVVpyS2tuWjdTb1JoeGJpNWV6d1dTUkxhdUxUd2xVSDVsVEZBMnJDdUZ2QUZBSiIsIm1hYyI6IjY4M2ZjZmYwMmM1YzQ5ZTUzYjY0NGY4ZTRlZjE3ZTZmOWQ2MGMyYzEyOGNmYzU5Y2NlY2JkM2Y2N2FlZDBiNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+