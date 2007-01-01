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Авто и транспорт

В Калуге просят установить лежачих полицейских на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
29.05, 16:34
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На официальной странице района в ВК об этом написал житель Правобережного проспекта в деревне Шопино.

- Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность установки лежачих полицейских и пешеходного перехода на участке дороги пересечение пер. Животноводов и Правобережного проспекта в деревне Шопино, - отметил он. -  На протяжении 600 метров между пешеходными переходами, которые расположены на Правобережном проспекте, отсутствуют дополнительные меры для обеспечения безопасности пешеходов, особенно детей. В пешей доступности от этого участка находится детская площадка и жилые дома, к которым дети направляются после школы. Расстояние между светофором и одним доступным пешеходным переходом составляет 600 метров, время пешей доступности между ними составляет около 8 минут, что создает потенциальные риски для безопасности наших детей.

По его словам, сейчас водители не останавливаются на пешеходном переходе рядом с конечной остановкой Шопино.

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