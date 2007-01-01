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Авто и транспорт

В Людиново перекроют движение у Дома детского творчества

Дмитрий Ивьев
29.05, 08:58
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Проехать нельзя будет 2 июня с 10:30 до 12:30 на перекрестке улиц Крупской и Гогиберидзе.

В это время там пройдет праздник, посвященный Международному дню защиты детей, сообщили 29 мая в администрации района.

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