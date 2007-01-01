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Авто и транспорт

В Калуге прошли массовые проверки мотоциклистов

Дмитрий Ивьев
28.05, 17:31
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Инспекторы ГАИ дежурили на Кубяке, Байконуре, Северном и Калуге-2, сообщили 28 мая в полиции.

Полицейским попались несколько подростков, которые гоняли на байках без прав.

Всего составлено семь протоколов.

Два мотоцикла отправили на спецстоянку.

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