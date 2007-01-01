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Авто и транспорт

В Калуге хотят изменить схему движения правобережных автобусов

Дмитрий Ивьев
28.05, 14:25
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Фото: Яндекс.Карты.
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Остановки «Ромоданово» и «Шопинский поворот» предлагается сделать «по требованию». То есть автобусы там будут тормозить только по запросу пассажиров либо, если на остановке есть люди.

- В течение длительного времени специалисты УКТ мониторили поток на этих остановках и признали разумность изменения, так как пассажиров на них мало и это будет экономить время всех остальных пассажиров, - сообщили в официальном сообществе правого берега в ВК.

Сейчас это предложение еще обсуждается в сообществе.

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