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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге несколько водителей повредили колеса из-за провала на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
28.05, 10:07
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Яма образовалась на кольце в «Веснушках».

Фото местная жительница опубликовала в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Провал на кольце «Веснушек» не огорожен, - рассказала калужанка. - Всем плевать. Сегодня попала колесом в этот провал, результат - грыжа. Вызвала ДПС, жду второй час и понимаю, что желание наказать виновных уступает желанию попасть домой.

Пока она ждали ДПС, ещё один водитель въехал в яму и повредил колесо.

В комментариях к публикации нашелся третий человек, который на днях там пострадал.

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