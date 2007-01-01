В Калуге несколько водителей повредили колеса из-за провала на Правом берегу

Яма образовалась на кольце в «Веснушках».

Фото местная жительница опубликовала в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Провал на кольце «Веснушек» не огорожен, - рассказала калужанка. - Всем плевать. Сегодня попала колесом в этот провал, результат - грыжа. Вызвала ДПС, жду второй час и понимаю, что желание наказать виновных уступает желанию попасть домой.

Пока она ждали ДПС, ещё один водитель въехал в яму и повредил колесо.

В комментариях к публикации нашелся третий человек, который на днях там пострадал.