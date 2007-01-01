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Авто и транспорт

В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
27.05, 12:24
0 466
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Проезд там будет закрыт в субботу, 31 мая.

Это связано с проведением легкоатлетического забега, сообщили во вторник в городской управе.

Участок от дамбы до Лаврентьевского переулка закроют для машин с 7:00 до 14:00.

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