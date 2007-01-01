У автобусов «Калуга - Таруса» появились новые остановки
У автобусов «Калуга - Таруса» появились новые остановки
Автобусы №518 теперь будут останавливаться на остановках «Лесничество» и «Районный суд».
Их включили в реестр межмуниципальных маршрутов по нерегулируемым тарифам, сообщил 22 мая глава администрации района Михаил Голубев.
Остановка «Районный суд» предусмотрена в двух направлениях: в Калугу и в Тарусу.
Следуя из Калуги в Тарусу, автобус может останавливаться по требованию на остановке «Лесничество».
- Пассажиры, которые приобрели проездной билет до города Калуги в кассе автостанции города Тарусы, должны осуществить посадку в автобус строго на станции отправления, указанной в билете, - пояснил Голубев. - Если пассажир не явился на посадку в пункте отправления, указанном в билете, его место считается свободным и может быть продано другому пассажиру.