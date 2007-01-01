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Авто и транспорт

Задержаны три рейса из аэропорта Калуги

Дмитрий Ивьев
22.05, 12:09
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В четверг, 22 мая, пассажиры не успеют вовремя попасть в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи.

Вылет в Санкт-Петербург перенесен с 13:55 на 16:10, в Калининград – с 14:10 на 14:40, в Сочи – 18:40 на 20:30.

- Причина задержек — ограничение воздушного пространства над Калужской областью, которое продолжает действовать с 11:40 21 мая, - заявили в аэропорту «Калуга».

По этой же причине накануне отменили полеты между Калугой и Казанью.

Возможны задержки и других рейсов, предупреждают калужан в аэропорту.

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