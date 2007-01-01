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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге показали видео погони за пьяным водителем

Дмитрий Ивьев
22.05, 09:23
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Полиция преследовала его на улице Воробьевской, сообщили 22 мая в УМВД.

Потом мужчина свернул на улицу Красная Гора, врезался в две машины и остановился.

За рулем был 39-летний пьяный калужанин. Машина, на которой он пытался скрыться, принадлежит женщине. Он взял ее, чтобы отремонтировать, но решил прокатиться.

Другие водители заметили распивающего за рулем автомобилиста и вызвали сотрудников полиции.

Теперь калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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