В Калуге показали видео погони за пьяным водителем
Полиция преследовала его на улице Воробьевской, сообщили 22 мая в УМВД.
Потом мужчина свернул на улицу Красная Гора, врезался в две машины и остановился.
За рулем был 39-летний пьяный калужанин. Машина, на которой он пытался скрыться, принадлежит женщине. Он взял ее, чтобы отремонтировать, но решил прокатиться.
Другие водители заметили распивающего за рулем автомобилиста и вызвали сотрудников полиции.
Теперь калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.