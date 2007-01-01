Под Калугой ремонтируют дорогу до Ястребовки
Под Калугой ремонтируют дорогу до Ястребовки
О работах в Ферзиковском районе 21 мая сообщило министерство транспорта Калужской области.
- На проблемных участках дороги идет выборка пучин с восстановлением дорожной одежды, - пояснили в Минтрансе. - Уже выполнена укладка нижнего слоя асфальтобетона. В июне запланирована укладка верхнего слоя. Эти меры направлены на повышение надежности и безопасности дорожного полотна в условиях сезонных подвижек грунтов.
В самой Ястребовка дорожники восстановили изношенное дорожное покрытие.