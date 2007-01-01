В Калуге планируют эвакуировать 10 брошенных машин
Их осмотр пройдет в четверг, 22 мая, с 10:00 до 13:00, рассказали в городской управе.
- ул. Академическая, 8, «Газель», А565СР40,
- ул. Войкова, 79, ВАЗ 2115 серебристого цвета, У503СВ31,
- ул. Кирова, 25, «Газель» желтого цвета, К559НУ40,
- бул. Моторостроителей, 16, ВАЗ, С081ЕМ40,
- ул. Моторная, 34/16, ВАЗ голубого цвета,
- ул. Московская, 127, «Ниссан», Н287НА40,
- ул. Московская, 218, ВАЗ, К910ЕХ40,
- пер. Суворова, 19, «Фиат» синего цвета, Н214ММ40,
- ул. Тарутинская, 112, «Волга», Е418АО71,
- ул. Тарутинская, 112, Газель, Е286ВА40.