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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге планируют эвакуировать 10 брошенных машин

Дмитрий Ивьев
20.05, 14:53
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Их осмотр пройдет в четверг, 22 мая, с 10:00 до 13:00, рассказали в городской управе.

  • ул. Академическая, 8, «Газель», А565СР40,
  • ул. Войкова, 79, ВАЗ 2115 серебристого цвета, У503СВ31,
  • ул. Кирова, 25, «Газель» желтого цвета, К559НУ40,
  • бул. Моторостроителей, 16, ВАЗ, С081ЕМ40,
  • ул. Моторная, 34/16, ВАЗ голубого цвета,
  • ул. Московская, 127, «Ниссан», Н287НА40,
  • ул. Московская, 218, ВАЗ, К910ЕХ40,
  • пер. Суворова, 19, «Фиат» синего цвета, Н214ММ40,
  • ул. Тарутинская, 112, «Волга», Е418АО71,
  • ул. Тарутинская, 112, Газель, Е286ВА40.

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