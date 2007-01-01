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Авто и транспорт

В Калужской области 32 пьяных водителя поймали на выходных

Дмитрий Ивьев
20.05, 10:25
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Массовые проверки прошли в Людиновском районе, сообщили 19 мая в полиции.

Всего инспекторы остановили 202 автомобиля.

Пьяным был каждый седьмой водитель. На нарушителей составили административные протоколы.

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