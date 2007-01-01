Новому троллейбусу разрешили поехать по Калуге

Городские власти подготовили необходимые документы, чтобы провести тестирование транспорта, сообщили 19 мая на планерке в горуправе.

В ближайшее время его можно будет увидеть на улицах города.

Напомним, троллейбус обладает запасом автономного хода до 30 километров

Один такой троллейбус вмещает до 85 пассажиров. Он оборудован климатической системой, видеокамерами и автоинформаторами. Отдельно предусмотрена функция посадки и высадки маломобильных граждан.

Калуга стала одним из двух городов, получивших на тестирование современный троллейбус челябинского производства. Ожидается, что тестирование продлится около двух месяцев.