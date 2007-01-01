В Калужской области ремонтируют дорогу Ермолино – Боровск – Верея
Работы в Боровском районе ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
- Работы выполняются по графику, рассказал 18 мая министр транспорта региона Геннадий Орлов. - На дороге заменены восемь водопропускных труб. Приступили к восстановлению дорожной одежды в местах пучинообразования. До конца года будет восстановлен нижний слой покрытия дороги. В следующем году будут обустроены заездные карманы и посадочные площадки, обновлены автобусные павильоны, выполнен ремонт съездов и восстановлен верхний слой.