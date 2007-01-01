Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области ремонтируют дорогу Ермолино – Боровск – Верея
Авто и транспорт

В Калужской области ремонтируют дорогу Ермолино – Боровск – Верея

Дмитрий Ивьев
19.05, 08:07
0 56
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы в Боровском районе ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- Работы выполняются по графику, рассказал 18 мая министр транспорта региона Геннадий Орлов. - На дороге заменены восемь водопропускных труб. Приступили к восстановлению дорожной одежды в местах пучинообразования. До конца года будет восстановлен нижний слой покрытия дороги. В следующем году будут обустроены заездные карманы и посадочные площадки, обновлены автобусные павильоны, выполнен ремонт съездов и восстановлен верхний слой.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImMvRVNsU1Jxc1J0NGdFSmd3VC9Rbnc9PSIsInZhbHVlIjoiRGwwY2xsTVJzbTFSandHdmtPR3lWN3dPdlU2QW16Qy9CN3I1QWRQSHNyYUoyQnBRTDBlaTF2QnNmUEZ5QjBJOTA5eWRoQ3lBblNUcS8vVHpYcGliM0JIVS9KYk1nU3BrZWZSWS9BZFl6QytaSno2RGhXb3FPZUlOb2I4TEVKc25xeEM5dmxjc0xXYzhOcmNPOUYwR25mNDYwaGpVTkgyZkZ2OXBBRUErc1JRTWRVMHlOUStoajcyd2Nudy9yK1VVSWxrRy9EL1RleHN2K1FXVlBwREJyVHRSYjJiZWlaSzZHRStPZENpQVNTSDAva1B1dFJvbnFyVDREVXNKeVcxTEpJMW91bzNQL2t0TUhrRTFlbFUwODdxZHVnckk4d1M1U2RyTHdYbjBUZlV3RVJlSFZRNTlGNjkxejR5UkpiYXZ0dU0xS3doU3F0ZWdLSUFBU2ZudVd6YVdqWmhLbTUzMy9NRjBOZGJ3ZXJDUzVPVDdkV1RpMmR0NjNSZkVlYWRJVmMvZHMvL3luRDYvamVPVjgyemJwaXpucEZvQjBoYzhOS0xxQ2FnRUVmVk5RNU1NK2pseDM3MHVvdHF1bUEvRiIsIm1hYyI6ImU5ZTNhMDQwYzJlNGZmNThkNmJiYzU2MjM4YmNjMGJiMTE4ZmY2MzJkMmFjNTFkOGNmNzVlNGVhMDY3MzQxNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik15c1l1NGtqWjdDR0pId1J3ek9oMFE9PSIsInZhbHVlIjoiQVpMTXU3cHM1MENncjZxanpCM1ZiU0RjeXRTQWVONUhPbnJaTU1PQ2xYMVM0Ull2RjdRS0dYS01xNHIwUmlOSVNHclRIaFdKK2JXMldqS3BQZWZPWXZWcWRwMVBhNUhodzVhMElnRDgrcVVrMVFyU2tHSU1ZWktJUjVsV0MyVUVKTkVJU3pNVmN4aGlKMUpKQ0RLaDhYUEYrNlFJODFsa1p6M2J5QVprenRXanB0VnM2TjY1REljVVVWLzVLNHQ2Ly80OUVqNytWUWNRdGhoRHFKVkx2RVdudVk0WXk2ZEUrQ2liNmFiejRYSCtwOFdjVjczN2RmV2hMbHg5eDArYkV5U0s5MUQ1N3ZXcU5haFlQejUzTm1GMVpLelQ1KzMrcHRXbHNoS3h0cmN0QzNHVVJXRFZzeS82QWdiWFIxMCtJS3NobDVMZXkvck9TNFVlLzc0aHp6eWhqVkVJaGVEZzVXM3BnSTNIaFFWN2d6dkV2THhtTUtXam5jWTd3aUtSMmVwb0dEYmwxRHNWV2p5SHVFN3ZlS25OWm85KzdlYjMxUXppR2VuUVp0S3FNRGRZTkMyeFo1c3lockdXTFRWMHhXay9vNCtiY1dkc0ZOYU5XSlZkd0JmQlJobmdTVzkrWVVobm5CZUl4dmdPYTY1MDhjWEFud2EyV1RNSlFCTUtrQ202U0Y3a0MyY2JqQkFucC9vYlNkWFU4M0FVNElVMGNXbzNGQjZ4UzhlaTAwZWFKelhnY0tUK2J2T2YreGxUV3hDZ0NQNGhXYjgvTXFSYlh0WERJNE1sTEVNUmwxejVjSEVRalk0SWRvdjZyT3R1SHZCQ2J0cjZrVVR2KzVpMSIsIm1hYyI6IjczMzc2MGVhZGRhMjk0NmFkYTA4NDNmNjZjNTE1NWY2ZjgwYjhiYzE3M2U4MDY2YzQwYjFmNjAxNTcwMTRlOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+