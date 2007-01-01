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Авто и транспорт

В Калуге перекрыли улицу Достоевского

Дмитрий Ивьев
16.05, 17:59
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На перекрестке с Марата для проезда осталась одна полоса.

Это связано с ремонтными работами водоканала.

Ранее калужане жаловались на утечку воды в этом месте.

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