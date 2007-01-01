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Авто и транспорт

Трасса М3 «Украина» в Калужской области встала в пробке

Дмитрий Ивьев
16.05, 15:55
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Затруднено движение в районе Спас-Загорья, сообщают очевидцы.

Со стороны Калуги машины стоят от Митинки до деревни Доброе – это около пяти километров.

Напомним, на этом участке сейчас ведется реконструкция дороги.

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