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Авто и транспорт

Массовые проверки грузовиков начались в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.05, 14:10
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ГАИ проводит профилактическую акцию «Грузовой автомобиль» в Людиновском районе.

Она продлится с 16 по 18 мая, рассказали в полиции.

Инспекторы будут обращать внимание на законность перевозки грузов, состояние авто и график отдыха водителей.

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