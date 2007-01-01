В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Стамбул

Авиакомпания Red Wings не будет летать в эти города из Грабцево по средам с 21 мая, а по воскресеньям - с 8 июня.

Об этом сообщили в аэропорту «Калуга». Причины не называются.

Пассажиров просят обращаться в авиакомпанию по поводу возврата билетов.