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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге отменили рейсы в Санкт-Петербург и Стамбул

Дмитрий Ивьев
16.05, 14:13
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Авиакомпания Red Wings не будет летать в эти города из Грабцево по средам с 21 мая, а по воскресеньям - с 8 июня.

Об этом сообщили в аэропорту «Калуга». Причины не называются.

Пассажиров просят обращаться в авиакомпанию по поводу возврата билетов.

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