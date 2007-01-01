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Авто и транспорт

В Калужской области отремонтируют 23 железнодорожных переезда

Дмитрий Ивьев
16.05, 10:41
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Этот вопрос был одним из тех, которые обсуждались на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши и начальника Московской железной дороги Павла Иванова.

- Многие калужане пользуются ж/д транспортом, растет поток туристов. Договорились, что продолжим совместно приводить в порядок вокзалы и прилегающие территории, - рассказал 16 мая Шапша. - На первом плане - безопасность. В этом году еще 23 ж/д переезда будет отремонтировано.  Требуют особого внимания проблемные вопросы грузоперевозок. Особенно с учетом планов по расширению транспортно-логистического комплекса «Ворсино» в Калужской области.

По словам главы региона, задача на перспективу – развитие Центрального транспортного узла и улучшение ж/д сообщения со столицей.

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