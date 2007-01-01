В Калужской области ремонтируют дорогу, соединяющую Мосальский и Барятинский районы
В нормативное состояние планируется привести 20,6 километра дороги «Мосальск - Барятино - «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль», сообщили 15 мая в правительстве региона.
Уже уложен нижний слой асфальта.
Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
- В зоне притяжения дороги находятся крупнейшие сельхозпредприятия Калужской области, - подчеркнули в правительстве. - По ней проходят как маршруты общественного транспорта от Москвы и Калуги до Кирова и Барятино, так и два маршрута школьного автобуса. После ремонта здесь ускорится время прибытия экстренных служб в населенные пункты района.