Афиша Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области ремонтируют дорогу, соединяющую Мосальский и Барятинский районы
Авто и транспорт

В Калужской области ремонтируют дорогу, соединяющую Мосальский и Барятинский районы

Дмитрий Ивьев
15.05, 11:50
0 162
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В нормативное состояние планируется привести 20,6 километра дороги «Мосальск - Барятино - «Брянск - Людиново - Киров» - А-130 «Москва - Малоярославец - Рославль», сообщили 15 мая в правительстве региона.

Уже уложен нижний слой асфальта.

Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

- В зоне притяжения дороги находятся крупнейшие сельхозпредприятия Калужской области, - подчеркнули в правительстве. - По ней проходят как маршруты общественного транспорта от Москвы и Калуги до Кирова и Барятино, так и два маршрута школьного автобуса. После ремонта здесь ускорится время прибытия экстренных служб в населенные пункты района.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InExcU9WWWxCdmY0bGkxR2g5RXZjanc9PSIsInZhbHVlIjoibHBWWEQ2QzN3cWxmZTNuVkNnS2RGUnRHZTJ2V3BtcWVNcjRHRVBrL0V3Q3h4UGQyL2w3bDRFNFFJNUJETlpzRWpoblh1dTE2ZFBJc09udXJ2dmlkSjhtbTJjbGU3U3p5alNsYTRxUHFtYkkzMGxOcUVxUEdWYTB3OG82ZWhGOTJzREF0YzU3c3p6NXhsVkZrS0pXN3lUV0dzeldod0szVjc3Q0NHMDNPNXBBNkFoL01nQ2FYbm1LN2lkcVVTRlRuRkRPYW9wQkh4RDdSSzlkMk5OMnM0YkZiNWxHTDdqdDU4NWxvY0lkeHh3ZUk3VFpsS3hpRDlKWWkxSTNlSURrc1I2RXF2T2MzMVpMb0pyVWdiVVJXSUovMGlpcE9Jcm92ZVdOMEdKcG9ITmhiWVBjL2xuSjVvSVJjRUQ1MjNIWFNIa0N1bGQxTkNQeGhzWERDcVFFMkE3bE0rVGhvOTkzaEdEdVdxWDBvV2lEWlBUOGxrRHNicEU2TDloeEQ4TEpLeThsT0RSZ1JvUVg5L0lHQmlMQlgwK3F1ZVRIeDJSdDZIclVFWmdWVUlBdkdOT2tBbDNHdDZWWktvSUFHWFdjNSIsIm1hYyI6IjMzYjNjMTk4NDBmMDI1NTQwYzRhYjQ0OGUzNDFhMjkzYjQ5Mzk1ZGVjNjQyODI5YzkxZWY2NWFjYjI1ODc1MDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtYbFphUXRSZFlqQklPL1AyWXFPYlE9PSIsInZhbHVlIjoiZzBNZ0YwRDdsZG1FRllmbndDWEJURGpQTGU5ZGFzRU1maDJhYzJqdWFaYXJqQ3I1eUx5NHZpUnlSenY1NDRSSFJxZXUxOFJQbE9uMzBsNHlBdHphRHgwaXlqemJYNGpnQ1BlRXR4ejg4am50UmRYa3RCcGoxMFNpMEpPNElEZ09yQ3BoSVd1cElGM0ZFNDNQNG1GVEM4cTJldmx4SnhaTHFTV25PTmFNbS91Y0FURWNhZ2x2ZTNSazRUOHl4Qnp6dGhmTk9ZdXZTUjJXbCs1Zkl0Z2ZQZGhjU0JCZWZKMkRFS002YjZxY1RzcXprbEJQZkVRNlBvNlFRL0srWDh4SDVMdWkzNzFWWVF5N1FXZmQ4bndGd0ZzajdPYWRuMjFyUXh2R3FZbVJFK2xFSEZ2d09HeVhlVmNQVURCRDFBdkpDcHhvZFNXbFhya3VrWVNRdXp2SWRCQjhQeWZ1Lyt5anozbTNNdXdKbjU5Um1KL2xvZTA5TUlpcGdlWStHOWV4WEVwd2ZyUXlzUWFMM1pUU0ljdytwRWVpZVFndUxGTEtFZVFLRE45RTdyYi9sSWtlT05HY2d1SWZMZXoraDB4NkZEWEVZNkxEZEZURFJJWmswNTc2amhxMmVERzNiVHNtV05pYzZpUzk0Q1NpR1cwMHJQeTFrT084RXZNejNmTXNZR3hTYUVFdlJOSDM4Q3FodEUxbExmVXl4QUlUdkdOUEJRdmFBZFJWaVh4cmkxaWNrbWpveEJYS2U1OGYrY2pLYnErNW0xa2xuWm5NaldJUEFZaFN5RXZCekszYWlsU0JsclR0VGVHRitQdDVpMnFCaGpQYjlxQ3Y4UW05NGsxNSIsIm1hYyI6ImJiOTMwNWQyYzM2OGYyYWFkOWJkNWYyMTUyNWU3NDE5OWJhNzYzYzhlNTUyYjMzNGEzZjc0MTk1YTBmOTU5NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+