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Авто и транспорт

На улицах Калуги пройдут массовые проверки

Дмитрий Ивьев
15.05, 09:57
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В четверг, 15 мая, Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Нарушитель».

Особое внимание окажут машинам с внесенными без разрешения изменениями: выхлопная система, колеса нестандартного диаметра, фары, не предусмотренные конструкцией, тонированные стекла.

В полиции отмечают, что в последнее время участились случаи агрессивного поведения калужан на дорогах. Аварийность в нынешнем году заметно выросла по сравнению с первым кварталом 2024-го.

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