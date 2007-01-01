На улицах Калуги пройдут массовые проверки
В четверг, 15 мая, Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Нарушитель».
Особое внимание окажут машинам с внесенными без разрешения изменениями: выхлопная система, колеса нестандартного диаметра, фары, не предусмотренные конструкцией, тонированные стекла.
В полиции отмечают, что в последнее время участились случаи агрессивного поведения калужан на дорогах. Аварийность в нынешнем году заметно выросла по сравнению с первым кварталом 2024-го.