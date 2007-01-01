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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге светофоры отключились на оживленном перекрестке

Дмитрий Ивьев
15.05, 08:31
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Утром в четверг, 15 мая, движение затруднено на пересечении улиц Ленина, Московской и Старичкового переулка.

Все светофоры там отключились.

Пробки собрались по Московской со стороны Кирова и Достоевского.

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