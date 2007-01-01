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Авто и транспорт

В Калуге троллейбус сломался на Московской площади

Дмитрий Ивьев
14.05, 16:48
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Людей из салона выпустили, рассказал наш читатель днем 14 мая.

Однако одна полоса на повороте перекрыта. В час пик возможны пробки.

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