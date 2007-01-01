Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области реконструируют мост через Грязну
Авто и транспорт

В Калужской области реконструируют мост через Грязну

Дмитрий Ивьев
14.05, 14:35
0 286
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся в Козельском районе на дороге «Козельск - Киреевское - Чернышено» - Юрино - граница Тульской области.

- На сегодня выполняются работы по устройству упора конусов и подготовки для укрепления конусов монолитным бетоном, - рассказали 14 мая в министерстве транспорта региона. - Мостовиками установлены цоколи под металлическое барьерное ограждение и произведено устройство наплавляемой гидроизоляции.

Проехать там можно по временной дороге.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFsS3dEYTZtUmY1NGZIMTgrd09Qenc9PSIsInZhbHVlIjoiY0tIamtFekFvN3RoSEx1ZGlyYkZmUHE4UHZuVXAxU04zcXpXYTZwMzZSS2pkbjBSc2hKeUtCNnBNSVRvc3BCQUM4TmxXU3lmRlFqTDJEWXFOTTNxQ1FQN1c2b2ZVRnBUeDZTa0F5bTNrK0RzbUtzMmJTZnNVZEpTQU1QVFdUSUZKbVd5bkhjdU45d3pYc09sSGQ4RFEwUVBNT1BnRDEwcTZPVkFYNHBYa29pdVJVa2RkVzBtR2xMeHNFY0s1bHlPV0YrTTMyMGdvdStpTWkvNE8zbXpkajNSZyszRTFsekd1QnV4VFE3T3RITC9GbGl0Wnp0cmF5aUV5aFR2cXBuODQ3cFdkdU5WMjN0OFdjQWcyQUdjUmZuVWtLSXBENjgrcjRJY2NocDFhSm5qYWFsTDJUdG1rQUFSNkI0enU3S016TFNTUDgzRzFpSEZBaWl6Z3gyV2puekY2T0NGSm52RGRLbC9ETWFhQXNpcVNTZE84T2drYzQ4RHh1cW5KQStSVHNuUEpMNGg3aW92Tzd1TWYyUGNWaWRSWlY4RjBISkhEZmk1OVppVnRTWFpRWElhZW9EcnY3dDBnbGpPYUJLNyIsIm1hYyI6ImMyYTdkZTU3YzhiOGU0ZjY2NDQ4YzRjNzU0MDY4NTJhNzBkYzZkZWYwYzI1MTNhY2E0YjM3M2Q1ZTQ5Njg4YTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNoUWpLa2huUHJwSDV3SFdkZUdGWVE9PSIsInZhbHVlIjoiYlJJWWhyaUdQTGNVcFB5M29uZjJEakprOG5FTHNwN0x6a3RCWSs0QjljRC84QnJKY1NCRDc4Ri96UUIvSUk2VEFZbWIvd1dvaDZ5bmNqWVQwU2tJUlFET3Zia09ZZlpQUFFIeTVBcHRUQ3laNWNpREd3YnBSbVphSkxkTkJqNUN6V2JRME00c1RoQlZ1ZFFxbmhhTFZWc2VtQ3hZcExjV1ArUVMxKzgvTXJVS2U2UGFZYXZaaG1qQ0hLcjNQUjBaYllTbzJFV1VJS1RnUVNXWVBEeEJ6V1krNHFueWJsOFgwaWxZNXdsc3lRUllmKzlKbytpeXR6ay9HY1Y3NTBXcGprK2lLNG1yNld1WGNRc1NvQWd4NEdWUHZHMndwZzlwQ0FnNjY4bTZHbloxcEZwVVBSTXcxY1lRbEFnZG55UHFTVS9RZTRnVkRLRklYVkc4TUVMMnl3c3lCbTdVQWFvbVdsbnRsQitOQU4xamlHalJnUnJTK2tEZWpIbXFMRUxOWTFSZlJQMlhENDJ1cnRmbFhQSUFaOThMbmtzNHVNbUhVK2M2RTNDS2RCNlVVb09naGlqSElLRFJrUXFKQTE2eEFieW1OY04zM1BRUzBZaStMVXNoeHZqa0JYTkxxQnJxSXFwMXJoRDIvbitCNi81SzVVamVjSEVmZnFyNTFQalVSbEpwaW5TU0NHNW90RnJrWTF3Qk1FOTJzOHBlbmJObW9EMG1BbGY3RWhLQ2hKMlo0QUEyeHFPMWVHNm1rUm5JSWgycXFHYWpyMUgyWVpNYm1VYnNGNThHOHd1dlRhdFBmaXpNN2hQUXBNMzloNmZmSmpvMjQvYm9NNjZJMXpTUSIsIm1hYyI6IjE2MTU1NWJlY2VmMmVkNWUzZmMyZTY0NjZhZDY1ZTQxMGY4YjZkZjA2ZjUwY2U1ZTVkZDBhNTA4NWJjNDJiYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+