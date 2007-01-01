В Калужской области реконструируют мост через Грязну

Работы ведутся в Козельском районе на дороге «Козельск - Киреевское - Чернышено» - Юрино - граница Тульской области.

- На сегодня выполняются работы по устройству упора конусов и подготовки для укрепления конусов монолитным бетоном, - рассказали 14 мая в министерстве транспорта региона. - Мостовиками установлены цоколи под металлическое барьерное ограждение и произведено устройство наплавляемой гидроизоляции.

Проехать там можно по временной дороге.