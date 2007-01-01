Автобусам Калуга – Ферзиково добавят остановок

Этот вопрос 13 мая обсуждался на личном приеме, который провел министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- Для удобства пассажиров в ближайшее время на заседании межведомственной комиссии рассмотрим возможность включения остановок в маршруты автобусов Калуга — Ферзиково: в посёлке Турынино-3, у Пожарного депо и на улице Пестеля, - пояснил Орлов.

Также для сокращения времени в пути собираются оптимизировать маршруты автобусов Калуга — Таруса и Таруса — Серпухов.

А на проблемных участках дороги в деревне Рождествено проведут ремонт.