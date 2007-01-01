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Авто и транспорт

Между Калугой и Москвой перекроют трассу М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
14.05, 14:56
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Движение будет закрыто на 69 километре дороги в ночь на 15 мая, сообщили в «Автодоре».

Там пройдет монтаж пролетного строения.

Проехать в сторону Москвы нельзя будет с 23:00 среды до 5:00 четверга.

Объезд возможен через Наро-Фоминск.

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