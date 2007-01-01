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Авто и транспорт

Центр Калуги перекроют из-за шествия выпускников

Дмитрий Ивьев
14.05, 14:51
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Оно пройдет 28 июня.

График перекрытия в среду опубликовала городская управа.

Калужские выпускники пройдут от площади Победы до Центрального парка культуры и отдыха.

  • С 17:30 до 22:00 перекроют Профессиональный проезд.

С 16:15 до 20:30 для транспорта закроют:

  • улицу Кирова (от площади Победы до Московской),
  • улицу Жукова (от улицы Энгельса до площади Победы),
  • улица Степана Разина (от Тульской до площади Победы),
  • улицу Николо-Козинскую (от улицы Дзержинского до улицы Кирова),
  • переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы Кирова),
  • улицу Ленина (от улицы Суворова до площади Карла Маркса и улицы Луначарского),
  • улицу Московскую (от улицы Достоевского до площади Карла Маркса),
  • улицу Дзержинского (от улицы Московской до улицы Ленина).

С 17:15 до 21:30 проехать нельзя будет по:

  • улице Ленина (от площади Карла Маркса до площади Старый Торг),
  • улице Луначарского (от улицы Тульской до улицы Ленина),
  • Старичковому переулку (от улицы Луначарского до улицы Ленина),
  • улице Воскресенской (от улицы Дарвина до площади Карла Маркса),
  • улице Дарвина (от Воскресенской до Театральной),
  • улице Карпова (от Воскресенской до Гостинорядского переулка),
  • Гостинорядскому переулку (от улицы Карпова до площади Старый Торг),
  • улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Баженова),
  • улице Баженова (от улицы Марата до площади Старый Торг),
  • улице Кропоткина (от Театральной до Гостинорядского переулка),
  • площади Старый Торг,
  • улице Кутузова (от 1-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг),
  • улице Воробьевской (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг),
  • улице Набережной (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг).

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