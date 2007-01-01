Центр Калуги перекроют из-за шествия выпускников
Оно пройдет 28 июня.
График перекрытия в среду опубликовала городская управа.
Калужские выпускники пройдут от площади Победы до Центрального парка культуры и отдыха.
- С 17:30 до 22:00 перекроют Профессиональный проезд.
С 16:15 до 20:30 для транспорта закроют:
- улицу Кирова (от площади Победы до Московской),
- улицу Жукова (от улицы Энгельса до площади Победы),
- улица Степана Разина (от Тульской до площади Победы),
- улицу Николо-Козинскую (от улицы Дзержинского до улицы Кирова),
- переулок Кирова (от улицы Суворова до улицы Кирова),
- улицу Ленина (от улицы Суворова до площади Карла Маркса и улицы Луначарского),
- улицу Московскую (от улицы Достоевского до площади Карла Маркса),
- улицу Дзержинского (от улицы Московской до улицы Ленина).
С 17:15 до 21:30 проехать нельзя будет по:
- улице Ленина (от площади Карла Маркса до площади Старый Торг),
- улице Луначарского (от улицы Тульской до улицы Ленина),
- Старичковому переулку (от улицы Луначарского до улицы Ленина),
- улице Воскресенской (от улицы Дарвина до площади Карла Маркса),
- улице Дарвина (от Воскресенской до Театральной),
- улице Карпова (от Воскресенской до Гостинорядского переулка),
- Гостинорядскому переулку (от улицы Карпова до площади Старый Торг),
- улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Баженова),
- улице Баженова (от улицы Марата до площади Старый Торг),
- улице Кропоткина (от Театральной до Гостинорядского переулка),
- площади Старый Торг,
- улице Кутузова (от 1-го Красноармейского переулка до площади Старый Торг),
- улице Воробьевской (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг),
- улице Набережной (от улицы Красная Гора до площади Старый Торг).