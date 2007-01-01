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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге запутали водителей на улице Достоевского

Дмитрий Ивьев
14.05, 09:02
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Городская управа сообщила, что с 14 мая вводится двухстороннее движение на участке между Рылеева и Марата.

Однако пока знаки путают водителей.

На Достоевского убрали «кирпич» со стороны Марата и нанесли новую разметку. Но пока водители, подъезжающие по Марата к перекрестку с обеих сторон, видят стрелки, указывающие, что на Достоевского по-прежнему одностороннее движение.

В итоге на двухсторонний участок им пока никак нельзя попасть.

В то же время водители со стороны Рылеева по привычке едут по двум полосам. Одна из них теперь уже является встречной.

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