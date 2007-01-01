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Авто и транспорт

В Калуге продолжаются проблемы с отображением общественного транспорта на онлайн-картах

Дмитрий Ивьев
13.05, 15:54
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На ресурсе bus40 видны только троллейбусы. У Яндекса - только часть автобусов.

Ранее в городской управе Калуги говорили о сбое ГЛОНАСС. Но решить вопрос не могут уже больше недели.

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