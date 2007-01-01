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Авто и транспорт

В Калуге начали ремонтировать дорогу до Ястребовки

Дмитрий Ивьев
13.05, 14:52
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Наша читательница 13 мая прислала фото дорожной техники, которая там работает.

Напомним, на состояние проезжей части в этом месте калужане жаловались не один год.

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