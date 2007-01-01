Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Людиново должников ловили на дороге
Авто и транспорт

В Людиново должников ловили на дороге

Дмитрий Ивьев
13.05, 09:35
0 322
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Там прошел совместный рейд судебных приставов и сотрудников ГАИ.

Несколько остановленных водителей оплатили свои долги на месте.

А у одной из женщин арестовали смартфон. Она задолжала по налогам 14 тысяч рублей, рассказали 13 мая судебные приставы.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitCSHcxWWlKb29aOXQvNU9RRFZJVHc9PSIsInZhbHVlIjoiQ2hCdE5WUDhGYlZhMFIwVWs1TGNCMkp2MnpVbzNzWWZraEt5dEVIdmFEc2lTYm9sUVhVQlczRk5ubEI1SG8wcUJHY2s1YzhsM2V4UmZtN2Zxbm1ZQTV2QmI0S0ZLZ3RIUDFvMzY4OFMyRkUwRCtVU29FMlkwZlpCOGxCeDFhaEY2S2ExTGNNOG5ob3U0aUpBUXFCS1FFZ1J0NW1hMkpHNGk5dVJuZTU4QUoxaWxvSVpSdU9kaXltMW5CcUtleHJ1TGpIbzl6Y0puaEwvWjFVenVXcTl5a2lIaGFyTlBtL0VwWm9PYWZBT1c1NUlhU3U3cnhBb25FSmNBMFNyVXBnd0RZSFVhWnFkdzRHV2QraUVHTW83TmxsVldTSm03VGFVVXNYZGVndDAwM2J3K0NGalRQWFJDcDRPeVZ1NnlzRnBTeVBZR2dRU01iUXA0ekM1b2dSMWJONVVRZHUrMkh0ZndoaG9sbEtLU215MGFBMWpYcDhwTlYvSENlNStMNW5PckRyR25mQmRoRXZma3dRVlZ1YjZEdmFkRGo0aTdVTVdhbkx2eVJ0ZThONXByUnFJSG9wNlFNY0dVM0NCanVwMCIsIm1hYyI6ImE2MjAwNWVhNTAwOTliMjI1NTczMmQyYWE0YTc2OWQ0Mjc4MmM4ODcyZjJiMzg3YjU5MWEzODRhNTQ0YmZlN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjNmZkdRQjE2NGU0eGNJZUZKeThuMVE9PSIsInZhbHVlIjoiMUNRc3gwYzByTzNnMllpT2oxcmRMQ0FuWllaYVdtYWdjREtXWlYzeWNScDRJUzY5T1JOdmFLRSs0Z1JBZUJMVDFEdEFGQ3V5TGpiRDVRSXl3TFBnTHNBUGc4RWtTczJVVkw2MlFMWnJlV3c0aFFQZENTeDZVTGIvdkk5Wjdac1J4STZ5aEFkU3lXQ2Q4U0tEcVR6SmNOeU9XZ2FNbld4bFhDMmRZMS9qOEs1UjUwbW1zZUIzY2ZoRzdjSjJ5WTQxeENhZUlRRDJzclhGUE1hVmVsUVZ0WHhwN1RxdDVsMWdFSEZUN3l6aFRTbk1GTFNDSngwVGRncWhmMkJDSHRGdlNrWk83WU5YZTY4SzlnOWRVdDlLWGNKdk5Mc1ljYXJoRGFoUk42d05QbGFLUGxLcDdybzZ4SEZwT0dCWUhzOHkzSW4vVFp0UDltVlV5V2ZUZTg5aTZxWnlqVXByV1AzNHZqV2haZS9UTmZQQVc4NS9RR1pqR0hCdTZIQ3Fma1QxY0g0cU1RNDVreTdTeG55Ykw1bWdiaTdrN25nOGNFL2dFU0J2c3k3WFRiLys0aFc5RysrcGR5YVV5RWJ1ZkxQMEdxVXh5eVpBSHg5ci83M0xsWmJRcnhxTGRRTHhJU1lIWUp0eGlEUVJxMWlIZm5GbjJkakMzYnZYdFc3UDZHeGRFNWNQSE5PSERwbTNLK2thbUFYSTgvdzM1U0dCdlR0RjluRE11TVRkWFU4MjBNWHZTOTVjajlDUGp1eWVhY3Y1ZFgyalB4M0VNVTBheUhQeVkrNFUwMUZvWDVMRkxTaVFPUnVsUytTOXpybXhRbTRoWTRIU1hQbmlGRUI2bklTUyIsIm1hYyI6ImI0ZGMyYzNlNTkxYTliNzk3YTljYTdjYWIzZDlhODUxZTg3MTY5YjZiMGIyMGI2NGIwNWUzODU3MmQ1ZGMxNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+