Калуга получила для тестирования новый троллейбус с автономным ходом

12 мая пресс-служба правительства Калужской области сообщила о поступлении в город нового троллейбуса модели «Синара-6254», который будет проходить испытания на улицах областной столицы.

Новый троллейбус оснащен аккумуляторами, обеспечивающими автономный ход до 30 километров. Это позволит транспорту продолжать движение даже при отключениях электроэнергии или перемещаться по районам города, не оборудованным контактной сетью. Вместимость машины составляет до 85 пассажиров.

Троллейбус оборудован современными системами: климат-контролем, видеокамерами, автоинформаторами, а также имеет специальные функции для удобства маломобильных граждан.

Калуга стала одним из двух городов, где проводится тестирование данной модели троллейбуса челябинского производства. Специалисты Управления Калужского троллейбуса (УКТ) уже готовят машину к выходу на маршрут. По словам представителей правительства региона, в течение двух месяцев жители города смогут оценить комфорт и удобство новой модели, а эксперты определят целесообразность её использования с учетом особенностей городской инфраструктуры.

Напомним, что вопрос обновления электротранспорта в Калуге находится на особом контроле. Месяц назад губернатор Владислав Шапша поручил проработать экономические модели закупки новых троллейбусов. На сегодняшний день несколько российских производителей претендуют на поставку транспорта для столицы региона.