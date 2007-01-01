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Авто и транспорт

В Калуге новый асфальт появился на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
08.05, 09:53
0 266
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Работы там проходили в ночь на четверг, 8 мая.

Верхний слой асфальта меняли на участке от улицы Баррикад до улицы Карла Либкнехта.

Движение автомобилей было ограничено, а троллейбусы и вовсе пришлось отменить.

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