Афиша Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Центр Калуги закроют для электросамокатов на два дня
Новость дня Авто и транспорт

Центр Калуги закроют для электросамокатов на два дня

Дмитрий Ивьев
07.05, 13:08
1 596
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне будет запрещено движение и парковка электросамокатов, рассказали в управлении городского хозяйства.

Запрет вводится с 00:00 8 мая до 00:00 10 мая на территории следующих скверов и улиц:

  • ул. Кропоткина от ул. Театральная до пер. Гостинорядский,
  • ул. Театральная от ул. Кирова до ул. Кропоткина (вся),
  • Сквер. им. В.И. Ленина,
  • Сквер Медицинских сестер,
  • ул. Герцена от ул. Суворова до ул. Кирова,
  • Театральная площадь (полностью),
  • ул. Суворова от ул. Ленина до ул. Фридриха Энгельса,
  • ул. Маршала Жукова от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса.
  • ул. Степана Разина от пл. Победы до ул. Тульская,
  • ул. Чичерина, от ул. Пухова до Воинского кладбища,
  • Пл. Мира,
  • Пл. Победы,
  • Сквер Защитников Отечества.

- Ранее введённые ограничения на ул. Кирова и ул. Суворова также действуют, - подчеркнули в горхозяйстве. - Владельцам СИМ стоит заранее планировать маршруты в дни ограничений.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
3 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InM1WVN4bGQwdDNHcW0rVlRnKzAxL0E9PSIsInZhbHVlIjoiRFlRbkZaK0JhWTh5SnVTam5UV3hzMlk0TEFBeDVESTdzcitUdVczQ2dUd0FYeWJVZXFJalA2b0RNVHhIWW51V3E5UWtBQzlnbmVnVng5VUV1NjlTTTgzYlBCeTBncFRwaTZjNExJM3IxaGphRTllRHdzSzZXTFFCcEFFN2FtaFkwOUNhVURYNHNEMWdzQmQ3MS9HeEZLbUU2dTU1bG9wRmxrNlBMOThyUFZ3bW5zUXdwRGtDcUpmcS9pSkE2S25yVk5hcGdpQjJoVG9IbmVSWVpJMlJRM3Q1WWpzUFJyYTJCZXp6Qmt3NU4xZG5FRGxrZHppN3JtNFJGbS9YamxQVkxCQ2xsckltVUtDSWRleG1pVThYK1liMElVZFBleGJSKzV2WHFmS3RwdHR3Uk9HejVKUGd4NXVacGQ4MUZyZFI5b3hnOVpTZ3dsaG8zUkxXc0RpbDFvTjdqSklXWTdhU2NreWNGRXYrQzk1VGUzSUxBNzdXTFFoUWZ0OXpxUUpmVmFEZitUSjF5cktMejlYUGcveVJWWnJ6QzVRNlJuRmNyQWhnSDJEZ0ttYS9iZnlselVDaTB2SWRqampHYTFvTSIsIm1hYyI6Ijk1ODQ5MWRiYjgyZDc1YjBkMjZlYTBhMWY3ZGZhNGZlM2M5OWIzNWM3ZDRiYmY1ZTlkZDYxNzI4OWU4NjU0YmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im94MERZSVlmb1RPbmUvTk4wRFFjSHc9PSIsInZhbHVlIjoiSWZHMm0xc2paNVB1VWRqNnl0cGkvRXJreTlBMm1YUnVmTjRFL3FPUGhjSTJBQno3aGMydk5ZNEtMM0o4MjNNSStoL3lNZzdqWk1LVGpWYVNTam0zOTd6TkxmS3N3ZjZSRFVPMUlMY1VCd0NPTUdkOVk3d1BqYTRYS1UvelNvTUczYlV1Z21KRzdmMElzTXRqT1E4a0JteW52Z21kWkpadFhMM0VWV1FhTHppazMyY3FrbGR0QWdwQUdYM3h6UmpyYWNHWEtRZC8zR3UyTEx5MTVMbUZsVWwvbHF1WEFQYzRVK1J2SzNDMjZReWhuRWxZaGl1WDVsVjRUazk4NG1Ld2xGZlZ1OXZlZ2J4NnVUOTIyUFJtT3JlZUtNQUMrZWZlVTdqelF6bnlOT2k0MktmMlQ1SXl4aXZEVFM1NWhDdzdPMmJyV2RvYTNsY3FIRnRCbm8wY0pmR3NSNTdjNW5vUWM3WkRMb0t0L1picThBc29CY0FOMVFmaVVJZXNCRjFadnF4dEFCUGhCUjJHMGs1V0xzVDRHejAweTFJMytIeUhreXhTQ3VYeEpCRnNFTG5WS0RwcThCdmRKRE5WTEx6a1lpWS80azdHOGRhdEtDdUFmVFRwK0p0emJZVEs2WnBaKzdGeGd2bHNFM3l3TVcwbFV2Tk1PaFEyZ3RWRXJLakJFS09WUmVqWVl4ZmlyZGg4Y3lyWGVZTEZyampLM04yQTQ0a3puNVhZK3VGTk9sWHFDWUZvMWZmMUswWHZva2JEcFR5ODBLejRJU3lvaExCdW45c2Z1QWJ5MGZEZVVGYjZzRC9wTWtObXhWRGJRMjZLcUx6ZDFvUzNOVDVUN1Q2bSIsIm1hYyI6Ijk2Y2UxZDM2OWY5YzMzN2VhYTA3YWY4MzJiOWJkYjU4YWUzMTlmNDAxNTY3N2ExNmE4MzM1YWQ5MDI4YzU4ZmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+