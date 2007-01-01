Центр Калуги закроют для электросамокатов на два дня

В связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне будет запрещено движение и парковка электросамокатов, рассказали в управлении городского хозяйства.

Запрет вводится с 00:00 8 мая до 00:00 10 мая на территории следующих скверов и улиц:

ул. Кропоткина от ул. Театральная до пер. Гостинорядский,

ул. Театральная от ул. Кирова до ул. Кропоткина (вся),

Сквер. им. В.И. Ленина,

Сквер Медицинских сестер,

ул. Герцена от ул. Суворова до ул. Кирова,

Театральная площадь (полностью),

ул. Суворова от ул. Ленина до ул. Фридриха Энгельса,

ул. Маршала Жукова от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса.

ул. Степана Разина от пл. Победы до ул. Тульская,

ул. Чичерина, от ул. Пухова до Воинского кладбища,

Пл. Мира,

Пл. Победы,

Сквер Защитников Отечества.

- Ранее введённые ограничения на ул. Кирова и ул. Суворова также действуют, - подчеркнули в горхозяйстве. - Владельцам СИМ стоит заранее планировать маршруты в дни ограничений.