Центр Калуги закроют для электросамокатов на два дня
В связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне будет запрещено движение и парковка электросамокатов, рассказали в управлении городского хозяйства.
Запрет вводится с 00:00 8 мая до 00:00 10 мая на территории следующих скверов и улиц:
- ул. Кропоткина от ул. Театральная до пер. Гостинорядский,
- ул. Театральная от ул. Кирова до ул. Кропоткина (вся),
- Сквер. им. В.И. Ленина,
- Сквер Медицинских сестер,
- ул. Герцена от ул. Суворова до ул. Кирова,
- Театральная площадь (полностью),
- ул. Суворова от ул. Ленина до ул. Фридриха Энгельса,
- ул. Маршала Жукова от пл. Победы до ул. Фридриха Энгельса.
- ул. Степана Разина от пл. Победы до ул. Тульская,
- ул. Чичерина, от ул. Пухова до Воинского кладбища,
- Пл. Мира,
- Пл. Победы,
- Сквер Защитников Отечества.
- Ранее введённые ограничения на ул. Кирова и ул. Суворова также действуют, - подчеркнули в горхозяйстве. - Владельцам СИМ стоит заранее планировать маршруты в дни ограничений.